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В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»

30 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
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По словам руководства СМИ, это «чисто технический момент».

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Курс» исключили из государственного реестра юридических лиц, что означает ликвидацию компании. По официальным данным, причиной тому стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

О планах налоговой ликвидировать БК стало известно еще в феврале текущего года. Директор ООО Наталья Сухорукова объяснила тогда, что речь идет о старой организации, выпускавшей журнал «Бизнес-Курс» и уже давно не работающей.

— Это чисто технический момент, — уточнила Сухорукова. — Предприятие, выпускающее сетевое издание, функционирует, и у нас все хорошо.

Должность директора ООО «Бизнес-Курс» Наталья Сухорукова занимает с 2006 года. Параллельно она руководит фирмами «Издательский дом Курс», «Редакция журнала Бизнес-Курс», «Триэс-Регион». В «Редакции» она еще и является единственным бенефициаром, тогда как «Курс» принадлежит ей на 49%. Владелец «Триэс-Региона» — Сергей Сусликов.

В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес-Курс#Бизнес#Новости#Наталья Сухорукова
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