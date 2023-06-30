В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Курс» исключили из государственного реестра юридических лиц, что означает ликвидацию компании. По официальным данным, причиной тому стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
О планах налоговой ликвидировать БК стало известно еще в феврале текущего года. Директор ООО Наталья Сухорукова объяснила тогда, что речь идет о старой организации, выпускавшей журнал «Бизнес-Курс» и уже давно не работающей.
— Это чисто технический момент, — уточнила Сухорукова. — Предприятие, выпускающее сетевое издание, функционирует, и у нас все хорошо.
Должность директора ООО «Бизнес-Курс» Наталья Сухорукова занимает с 2006 года. Параллельно она руководит фирмами «Издательский дом Курс», «Редакция журнала Бизнес-Курс», «Триэс-Регион». В «Редакции» она еще и является единственным бенефициаром, тогда как «Курс» принадлежит ей на 49%. Владелец «Триэс-Региона» — Сергей Сусликов.