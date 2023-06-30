В Омск доставили оборудование для строительства первого крематория

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:57
В Омск завезли оборудование для строительства первого крематория, сообщает «Омск-информ». Он расположится на территории Надеждинского сельского поселения Омского района. Срок аренды — 5 лет с ежемесячным платежом в 296 500 рублей в месяц.
Инвестор — московская компания ООО «Помощь».
«Заканчивается проектирование, подходим к этапу прохождения государственной экспертизы», — пояснил инвестор.
Тажке в компании уточнили, что срок сдачи крематория определится лишь после прохождения госэкспертизы. Стоит отметить, что на сегодняшний день в проект строительства крематория вложено свыше 200 млн рублей.