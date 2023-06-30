В Челябинской области завершился форум уральской молодежи «УТРО»

«Миссия Федерального агентства по делам молодежи — создавать среду для реализации молодых людей. Уверен, что форум „УТРО“ в Челябинской области стал средой, где вы получили знания и нашли единомышленников, которые разделяют наши общие ценности. Нам очень важно, чтобы вы обрели себя, реализовали свои идеи, были счастливы, и все это случилось в нашей стране. Тем более что сегодня в России созданы безграничные возможности для молодёжи», — отметил Фаттахов.