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В Челябинской области завершился форум уральской молодежи «УТРО»

30 июня 2023, 14:46
Подведены итоги уральского молодежного форума «УТРО» платформы «Росмолодежь.События», который прошел в Челябинской области. Его участниками стали 500 ребят, в числе которых прибывшие из Республики Беларусь, Казахстана и новых регионов РФ.

Были определены 14 победителей, которые получат грантовую поддержку. Всего на получение гранта было подано более 100 заявок.

«Уверен, каждый из вас ощутил тепло Южного Урала, — обратился к форумчанам губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Благодарю всех, кто нам помогал: организаторов, волонтёров, полномочного представителя президента — Владимира Владимировича Якушева, всех губернаторов, которые приехали, и команды. Вы помогли сделать наш форум ярким! Вы — наше будущее, мы верим в вас, любим нашу великую страну — Россию».

Представители платформы «Росмолодежь.События» пригласили на форум и заместителя полпреда президента РФ в УФО Бориса Кириллова. Он вручил награды участникам из регионов УрФО. На мероприятии присутствовал и замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

«Миссия Федерального агентства по делам молодежи — создавать среду для реализации молодых людей. Уверен, что форум „УТРО“ в Челябинской области стал средой, где вы получили знания и нашли единомышленников, которые разделяют наши общие ценности. Нам очень важно, чтобы вы обрели себя, реализовали свои идеи, были счастливы, и все это случилось в нашей стране. Тем более что сегодня в России созданы безграничные возможности для молодёжи», — отметил Фаттахов.

На форуме были учителя и наставники, специалисты и руководители ячеек объединения «Движение Первых», лидеры неформальных молодежных объединений, НКО. Свое желание поучаствовать выразили 2,5 тыс. человек, и конкурс составил пять человек на место.

В рамках шести образовательных треков участники разработали продукт, который будет реализован ключевыми заказчиками. Например, в рамках трека «КультУралист» были созданы карты брендов шести регионов УрФО. Участники трека «Добрые люди» предложили дорожные карты по внедрению программы «Обучение служением», участники трека «Молодость и туризм» вместе с представителями проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» подготовили рекомендации к маршрутам проекта «Больше, чем путешествие».

На мастер-классе «Для СВОих» потенциальные грантополучатели изготовили окопные свечи и написали письма поддержки для участников спецоперации. Также участники провели сбор книг для пополнения библиотечного фонда ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Во время проведения трека «КультУралист» также прошла встреча с участником проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Евгением Кутеповым. Сейчас он проходит лечение после тяжелых ранений и занимается патриотическим воспитанием молодых людей. Евгений принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15).

«Главная мысль, которую я хотел донести до участников форума „УТРО“: для победы важно участие каждого. И для того чтобы участвовать в происходящем, быть подлинным патриотом России, совершенно не обязательно быть солдатом. Есть много полезных дел, способных помочь действующим на СВО подразделениям», — отметил Евгений Кутепов.

Последние 10 лет форум проходит под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и объединяет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет из регионов УрФО, других субъектов РФ. Прежде Челябинская область уже принимала форум «УТРО» — в 2014 и 2017 годах.

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