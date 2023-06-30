В Башкирии пчелы напали на детей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Инцидент произошел рядом с селом Ахмерово в Ишимбайском районе. Один из мальчиков, восьмилетний ребенок, сумел убежать, а его старший брат остался на поляне. Мальчик вызвал на помощь родственников, которые спасли его из ловушки, созданной пчелами, пишет ФедералПресс.
После происшествия детей доставили в деревенский медпункт, а затем перевезли в отделение реанимации детской больницы в городе Стерлитамак. Врачи отметили, что ребята повезло, так как у них не развилась аллергическая реакция, и их состояние стабильное. В ходе медицинского вмешательства удалено 465 жал пчел из разных частей тела: ребят кусали на кистях, стопах, лице, ушах и голове.