В Башкирии пчелы напали на детей

После происшествия детей доставили в деревенский медпункт, а затем перевезли в отделение реанимации детской больницы в городе Стерлитамак. Врачи отметили, что ребята повезло, так как у них не развилась аллергическая реакция, и их состояние стабильное. В ходе медицинского вмешательства удалено 465 жал пчел из разных частей тела: ребят кусали на кистях, стопах, лице, ушах и голове.