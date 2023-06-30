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В Башкирии пчелы напали на детей

30 июня 2023, 09:53
Ребята отправились гулять по лесу и на одной из полян наткнулись на домашних пчел, которые оказались в лесу, возможно, собирая нектар. Пчелы напали на детей.

Инцидент произошел рядом с селом Ахмерово в Ишимбайском районе. Один из мальчиков, восьмилетний ребенок, сумел убежать, а его старший брат остался на поляне. Мальчик вызвал на помощь родственников, которые спасли его из ловушки, созданной пчелами, пишет ФедералПресс.

После происшествия детей доставили в деревенский медпункт, а затем перевезли в отделение реанимации детской больницы в городе Стерлитамак. Врачи отметили, что ребята повезло, так как у них не развилась аллергическая реакция, и их состояние стабильное. В ходе медицинского вмешательства удалено 465 жал пчел из разных частей тела: ребят кусали на кистях, стопах, лице, ушах и голове.

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