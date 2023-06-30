Ученые выяснили ещё одно негативное воздействие на детей в курящих семьях

Чтобы изучить эти изменения, исследователи провели опросы среди 1300 семей и проанализировали слюну 238 детей в возрасте до 7,5 лет. Оказалось, что дети, подвергающиеся пассивному курению, имели более высокие уровни котинина и металлов по сравнению со своими сверстниками. Интересно, что результаты были одинаковыми даже в случаях, когда родители использовали электронные сигареты.