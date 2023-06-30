Ученые выяснили ещё одно негативное воздействие на детей в курящих семьях

Posted Сегодня, 21:58
Published Сегодня, 21:58
Modified Сегодня, 22:01
Updated Сегодня, 22:01
Это открытие вызывает серьезную тревогу, так как подобные вещества могут негативно повлиять на здоровье детей, особенно на их нервную систему. Свинец и другие тяжелые металлы могут нарушить нормальные биологические процессы в организме развивающегося ребенка, пишет Pravda.Ru.
Чтобы изучить эти изменения, исследователи провели опросы среди 1300 семей и проанализировали слюну 238 детей в возрасте до 7,5 лет. Оказалось, что дети, подвергающиеся пассивному курению, имели более высокие уровни котинина и металлов по сравнению со своими сверстниками. Интересно, что результаты были одинаковыми даже в случаях, когда родители использовали электронные сигареты.
Эксперты полагают, что анализ слюны может стать удобным и неинвазивным методом для изучения воздействия микроэлементов на организм человека не только при пассивном курении, но и в других ситуациях, таких, как природная среда, рабочие места и даже космос.