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Published Сегодня, 21:58

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Updated Сегодня, 22:01

Ученые выяснили ещё одно негативное воздействие на детей в курящих семьях

29 июня 2023, 21:58
Недавние исследования, проведенные учеными из Университета штата Пенсильвания, показали, что дети из семей, где курят, подвержены опасному воздействию табачного дыма. Журнал Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology сообщает, что слюна этих детей содержит повышенное количество вредн

Это открытие вызывает серьезную тревогу, так как подобные вещества могут негативно повлиять на здоровье детей, особенно на их нервную систему. Свинец и другие тяжелые металлы могут нарушить нормальные биологические процессы в организме развивающегося ребенка, пишет Pravda.Ru.

Чтобы изучить эти изменения, исследователи провели опросы среди 1300 семей и проанализировали слюну 238 детей в возрасте до 7,5 лет. Оказалось, что дети, подвергающиеся пассивному курению, имели более высокие уровни котинина и металлов по сравнению со своими сверстниками. Интересно, что результаты были одинаковыми даже в случаях, когда родители использовали электронные сигареты.

Эксперты полагают, что анализ слюны может стать удобным и неинвазивным методом для изучения воздействия микроэлементов на организм человека не только при пассивном курении, но и в других ситуациях, таких, как природная среда, рабочие места и даже космос.

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