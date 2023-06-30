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Ученые увидели связь между гормональным лечением менопаузы и деменцией

30 июня 2023, 16:16
Недавнее обширное исследование выявило возможную связь между использованием женщинами заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для уменьшения симптомов менопаузы и риском развития деменции.

Исследователи из Дании изучали влияние ЗГТ на развитие деменции с учетом типа лечения, продолжительности применения и возраста испытуемых.

Заместительная гормональная терапия используется для облегчения симптомов менопаузы и коррекции биологических изменений, вызванных снижением уровня естественных гормонов, таких, как эстроген и прогестерон, после менопаузы. Выбор формы ЗГТ может быть представлен в виде таблеток, содержащих только эстроген, комбинации эстрогена и синтетического прогестерона, а также пластырей, гелей и кремов.

Исследователи из Университетской больницы Копенгагена проанализировали данные из национальных реестров Дании и изучили 5 589 случаев деменции и 55 890 контрольных групп без деменции в период с 2000 по 2018 годы. Все участницы были в возрасте от 50 до 60 лет на момент начала исследования. Учитывались такие факторы, как образование, доход и наличие других заболеваний — таких, как высокое кровяное давление, диабет и заболевания щитовидной железы.

Основное внимание исследователи уделили комбинированной терапии эстрогеном и прогестероном. Предыдущие исследования показали, что эстроген может повлиять на развитие и старение мозга, особенно на участки, ответственные за когнитивные функции и память, которые часто связаны с деменцией. Однако влияние прогестерона на риск развития деменции оставалось неизвестным.

Исследование показало, что у женщин, использующих комбинированную терапию эстрогеном и прогестероном, риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, был на 24% выше по сравнению с женщинами, которые никогда не принимали ЗГТ. Риск увеличивался с длительностью применения ЗГТ, варьируя от 21% при использовании менее года до 74% при использовании более 12 лет. Тип ЗГТ (постоянный или циклический) не оказывал значительного влияния на развитие деменции.

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