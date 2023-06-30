Ученые увидели связь между гормональным лечением менопаузы и деменцией

Исследователи из Университетской больницы Копенгагена проанализировали данные из национальных реестров Дании и изучили 5 589 случаев деменции и 55 890 контрольных групп без деменции в период с 2000 по 2018 годы. Все участницы были в возрасте от 50 до 60 лет на момент начала исследования. Учитывались такие факторы, как образование, доход и наличие других заболеваний — таких, как высокое кровяное давление, диабет и заболевания щитовидной железы.