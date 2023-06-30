Скандал на пляже: Две женщины избили девушку из-за развратного бикини в Ярославле

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, две женщины неодобрительно отреагировали на появление девушки в ультратонком бикини и потребовали, чтобы она закрыла свои ягодицы.
Однако, девушка отказалась отвечать на требования и отказалась изменить свой наряд, пишет RT.
В ответ на это, две женщины набросились на девушку и избили ее, нанеся несколько ударов. Пострадавшая девушка смогла вызвать помощь, и ее друзья обратились за помощью к полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и предпринимают меры для поиска и задержания агрессивных нападавших.