Скандал на пляже: Две женщины избили девушку из-за развратного бикини в Ярославле

В ответ на это, две женщины набросились на девушку и избили ее, нанеся несколько ударов. Пострадавшая девушка смогла вызвать помощь, и ее друзья обратились за помощью к полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и предпринимают меры для поиска и задержания агрессивных нападавших.