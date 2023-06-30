Семью опекунов погибшего Далера Бобиева подозревают в убийстве животных

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По словам соседей, в их доме регулярно исчезали домашние животные. Местные зоозащитники утверждают, что животных мучили, выкидывали на улицу и, возможно, убивали, пишет ФедералПресс.
Соседи сообщили, что недавно в этой семье был другой домашний питомец, а также другие кошки. Зоозащитники Екатеринбурга, занимающиеся судьбой животных после задержания Виктории Наумовой, рассказали, что если кошки ходили мимо лотка, Виктория их выкидывала, обвиняя в этом мальчика и утверждая, будто он их убивал и душил.