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Семью опекунов погибшего Далера Бобиева подозревают в убийстве животных

30 июня 2023, 08:17
Семья опекунов шестилетнего Далера Бобиева, чье тело было обнаружено в гаражном комплексе в Екатеринбурге, возможно, скрывает другие страшные тайны.

По словам соседей, в их доме регулярно исчезали домашние животные. Местные зоозащитники утверждают, что животных мучили, выкидывали на улицу и, возможно, убивали, пишет ФедералПресс.

Соседи сообщили, что недавно в этой семье был другой домашний питомец, а также другие кошки. Зоозащитники Екатеринбурга, занимающиеся судьбой животных после задержания Виктории Наумовой, рассказали, что если кошки ходили мимо лотка, Виктория их выкидывала, обвиняя в этом мальчика и утверждая, будто он их убивал и душил.

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