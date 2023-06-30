Семью опекунов погибшего Далера Бобиева подозревают в убийстве животных

Соседи сообщили, что недавно в этой семье был другой домашний питомец, а также другие кошки. Зоозащитники Екатеринбурга, занимающиеся судьбой животных после задержания Виктории Наумовой, рассказали, что если кошки ходили мимо лотка, Виктория их выкидывала, обвиняя в этом мальчика и утверждая, будто он их убивал и душил.