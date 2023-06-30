Сбой в системе обработки багажа в аэропорту Шереметьево

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Согласно сообщению, начиная с 19:30, система обработки багажа функционирует с задержками и нестабильно, пишет RT.
Отмечается, что около 800 единиц багажа вылетающих пассажиров не были отправлены. Планируется отправить этот багаж 30 июня, однако пока не установлен точный срок восстановления работы системы.
Ранее эксперты сервиса путешествий Туту.ру делились несколькими советами, чтобы снизить риск потери багажа при авиаперелете.