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Сбой в системе обработки багажа в аэропорту Шереметьево

30 июня 2023, 10:46
Система обработки багажа в московском аэропорту Шереметьево столкнулась с сбоем, из-за которого возникли проблемы с чтением бирок и сортировкой груза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, начиная с 19:30, система обработки багажа функционирует с задержками и нестабильно, пишет RT.

Отмечается, что около 800 единиц багажа вылетающих пассажиров не были отправлены. Планируется отправить этот багаж 30 июня, однако пока не установлен точный срок восстановления работы системы.

Ранее эксперты сервиса путешествий Туту.ру делились несколькими советами, чтобы снизить риск потери багажа при авиаперелете.

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