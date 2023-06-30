Российские состоятельные граждане внесли более 1 трлн рублей

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Более 1 трлн рублей, собранных от состоятельных граждан, были направлены в консолидированный бюджет, а также перечислены 132 млрд рублей в федеральный бюджет. Этот показатель превысил запланированный уровень доходов от прогрессивной шкалы на 70%, пишет Общественная служба новостей.
Специалисты Минфина указывают на то, что рост доходов преимущественно связан с увеличением поступлений от НДФЛ (налог на доходы физических лиц), получаемых в результате высоких выплат дивидендов.
Эти данные свидетельствуют о значительном вкладе состоятельных граждан в налоговую систему и финансирование государственных нужд.