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Российские состоятельные граждане внесли более 1 трлн рублей

30 июня 2023, 12:41
Сборы с состоятельных российских граждан в 2022 году в рамках прогрессивной шкалы налогообложения превысили 1 трлн рублей, по данным Минфина России, передает газета «Ведомости». Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, когда сборы составили 636 млрд рублей.

Более 1 трлн рублей, собранных от состоятельных граждан, были направлены в консолидированный бюджет, а также перечислены 132 млрд рублей в федеральный бюджет. Этот показатель превысил запланированный уровень доходов от прогрессивной шкалы на 70%, пишет Общественная служба новостей.

Специалисты Минфина указывают на то, что рост доходов преимущественно связан с увеличением поступлений от НДФЛ (налог на доходы физических лиц), получаемых в результате высоких выплат дивидендов.

Эти данные свидетельствуют о значительном вкладе состоятельных граждан в налоговую систему и финансирование государственных нужд.

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