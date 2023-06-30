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Published Сегодня, 10:56

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Россиянам рассказали о минусах отдыха в Эмиратах

30 июня 2023, 10:56
Туристам из России были раскрыты некоторые негативные стороны отдыха в ОАЭ. Информация об этом была опубликована на канале «Тонкости туризма» экспертами в данной области.

В сообщении отмечается, что для посетителей ОАЭ существует множество ограничений. Например, запрещено провозить наркосодержащие лекарства в аптечке, находиться в пьяном состоянии на общественных местах и распивать алкоголь там, а также фотографировать местных жителей, пишет ФедералПресс.

Среди других недостатков, указанных в сообщении, упоминаются высокие цены, случаи обмана туристов, а также особенности пляжей. Кроме того, российским гражданам рекомендуется избегать отдыха в Эмиратах летом из-за экстремальных температур, которые могут достигать 50 градусов по Цельсию.

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