Россиянам рассказали о минусах отдыха в Эмиратах

В сообщении отмечается, что для посетителей ОАЭ существует множество ограничений. Например, запрещено провозить наркосодержащие лекарства в аптечке, находиться в пьяном состоянии на общественных местах и распивать алкоголь там, а также фотографировать местных жителей, пишет ФедералПресс.