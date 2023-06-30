Россиянам рассказали о минусах отдыха в Эмиратах

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В сообщении отмечается, что для посетителей ОАЭ существует множество ограничений. Например, запрещено провозить наркосодержащие лекарства в аптечке, находиться в пьяном состоянии на общественных местах и распивать алкоголь там, а также фотографировать местных жителей, пишет ФедералПресс.
Среди других недостатков, указанных в сообщении, упоминаются высокие цены, случаи обмана туристов, а также особенности пляжей. Кроме того, российским гражданам рекомендуется избегать отдыха в Эмиратах летом из-за экстремальных температур, которые могут достигать 50 градусов по Цельсию.