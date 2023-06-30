Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Президент Путин: российские компании могут освоить мировые рынки

30 июня 2023, 08:47
В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин поделился своим мнением о возможностях российских компаний на мировых рынках.

По его словам, компании могут постепенно начать осваивать международные рынки, начиная с ближайших соседей — таких, как страны СНГ, а затем перейти к странам ШОС и БРИКС. Президент подчеркнул, что мировой рынок является огромным и имеет большой потенциал. Об этом пишет 360tv.ru.

Путин отметил, что никакая монополия не может существовать вечно. Он подчеркнул, что российские компании обладают конкурентоспособностью и им нужна лишь помощь в продвижении на мировые рынки.

Президент также напомнил о проведении конкурса брендов, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он сообщил, что на конкурс было подано более пяти тысяч заявок от российских производителей. Конкуренция была высокой, но победители заслужили свои места.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Вчера, 10:45
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 05:18
В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц
Сегодня, 07:08
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
Сегодня, 06:00
В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:17
В омских банках курс доллара взлетел выше 88 рублей
Сегодня, 08:20