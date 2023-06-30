Президент Путин: российские компании могут освоить мировые рынки

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По его словам, компании могут постепенно начать осваивать международные рынки, начиная с ближайших соседей — таких, как страны СНГ, а затем перейти к странам ШОС и БРИКС. Президент подчеркнул, что мировой рынок является огромным и имеет большой потенциал. Об этом пишет 360tv.ru.
Путин отметил, что никакая монополия не может существовать вечно. Он подчеркнул, что российские компании обладают конкурентоспособностью и им нужна лишь помощь в продвижении на мировые рынки.
Президент также напомнил о проведении конкурса брендов, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он сообщил, что на конкурс было подано более пяти тысяч заявок от российских производителей. Конкуренция была высокой, но победители заслужили свои места.