Президент Путин: российские компании могут освоить мировые рынки

По его словам, компании могут постепенно начать осваивать международные рынки, начиная с ближайших соседей — таких, как страны СНГ, а затем перейти к странам ШОС и БРИКС. Президент подчеркнул, что мировой рынок является огромным и имеет большой потенциал. Об этом пишет 360tv.ru.