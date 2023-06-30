Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания Город55) готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов при проведении выборов Губернатора Омской области, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в сентябре 2023 года.
Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на сайте СМИ Город55 по адресу gorod55.ru (далее — сайт)
Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей СМИ Город55
Прайс-лист на дополнительные услуги:
Прайс-лист на размещение баннеров на сайте:
Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.
Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.
Обращаться по по электронной почте [email protected].
Адрес редакции: 109044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14