Прайс-лист

ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания Город55) готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов при проведении выборов Губернатора Омской области, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в сентябре 2023 года.