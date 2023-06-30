Почти половина омичей осталась без воды из-за аварии на электросетях

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Омске встала насосная станция «Октябрьская». В связи с этим без воды остались жители Октябрьского и Центральных округов. Как выяснил Город55, авария случилось на сетях МРСК-Россети Сибирь.
«Из-за аварии на электросетях 30 июня произошла остановка крупной насосной станции „Октябрьская“. В связи с этим в кранах пропала холодная вода. Мы ждем, когда специалисты произведут переключения, и мы сможем запустить насосное оборудование», — пояснили в пресс-службе «ОмскВодоканала».
Позднее в водоканале сообщили, что водоснабжение было восстановлено.