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Почти половина омичей осталась без воды из-за аварии на электросетях

30 июня 2023, 07:30
Фото: Город55
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Из-за отсутствия электричества встала насосная станция «Октябрьская».

В Омске встала насосная станция «Октябрьская». В связи с этим без воды остались жители Октябрьского и Центральных округов. Как выяснил Город55, авария случилось на сетях МРСК-Россети Сибирь.

«Из-за аварии на электросетях 30 июня произошла остановка крупной насосной станции „Октябрьская“. В связи с этим в кранах пропала холодная вода. Мы ждем, когда специалисты произведут переключения, и мы сможем запустить насосное оборудование», — пояснили в пресс-службе «ОмскВодоканала».

Позднее в водоканале сообщили, что водоснабжение было восстановлено.

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#Ксения Карагодина#ОмскВодоканал#Вода#Холодная вода#Насосная станция "Октябрьская"#Электричество#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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