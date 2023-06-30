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Педофила из Омска осудили на 7 лет за действия сексуального характера против ребенка

30 июня 2023, 05:35
Фото: 1MI
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Ранее мужчина уже был судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В Омске осудили 42-летнего мужчину за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Местный житель Александр Чистяков уже был ранее судим за аналогичное преступление, а также за грабежи и разбой, сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе омского следкома.

Следователи выяснили, что в конце октября прошлого года Чистяков увидел возле торгового комплекса «Ермак» на улице 33-я Северная незнакомую 9-летнюю девочку. На ее глазах мужчина стал совершать некие развратные действия. Девочка убежала, а педофила задержали неравнодушные омичи. Свои действия фигурант объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение в момент совершения преступления.

Во время следствия Чистяков находился под стражей. Суд назначал ему 7 лет и 1 месяц колонии особого режима.

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#Омск#Дети#Педофил#Суд#Уголовное дело#Следком#Приговор#Происшествия#Омская область#Евгений Игишев
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