Педофила из Омска осудили на 7 лет за действия сексуального характера против ребенка

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В Омске осудили 42-летнего мужчину за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Местный житель Александр Чистяков уже был ранее судим за аналогичное преступление, а также за грабежи и разбой, сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе омского следкома.
Следователи выяснили, что в конце октября прошлого года Чистяков увидел возле торгового комплекса «Ермак» на улице 33-я Северная незнакомую 9-летнюю девочку. На ее глазах мужчина стал совершать некие развратные действия. Девочка убежала, а педофила задержали неравнодушные омичи. Свои действия фигурант объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение в момент совершения преступления.
Во время следствия Чистяков находился под стражей. Суд назначал ему 7 лет и 1 месяц колонии особого режима.