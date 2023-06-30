Педофила из Омска осудили на 7 лет за действия сексуального характера против ребенка

В Омске осудили 42-летнего мужчину за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Местный житель Александр Чистяков уже был ранее судим за аналогичное преступление, а также за грабежи и разбой, сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе омского следкома.