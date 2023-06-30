Омский пчеловод засудил КФХ «Пчелка» за погубленную пасеку

Пострадавший пояснил, что прошлым летом КФХ «Пчелка» не оповестили пчеловодов о предстоящей обработке полей пестицидами и обработали ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел. От этого через пару дней погибли 40 пчелосемей. Экспертиза подтвердила вину фермерского хозяйства, однако от возмещения ущерба оно отказалось.