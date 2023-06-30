Омский пчеловод засудил КФХ «Пчелка» за погубленную пасеку

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что житель Москаленского района Омской области обратился в суд с иском к крестьянско-фермерскому хозяйству «Пчелка». Мужчина просил взыскать материальный ущерб от гибели пчел, убытки от недополученного меда, судебные расходы и компенсацию морального вреда.
Пострадавший пояснил, что прошлым летом КФХ «Пчелка» не оповестили пчеловодов о предстоящей обработке полей пестицидами и обработали ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел. От этого через пару дней погибли 40 пчелосемей. Экспертиза подтвердила вину фермерского хозяйства, однако от возмещения ущерба оно отказалось.
В итоге суд частично удовлетворил требования и обязал КФХ возместить причиненный ущерб, судебные расходы в размере 828 тысяч рублей. Отметим, что решение суда уже исполнено.