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Омский пчеловод засудил КФХ «Пчелка» за погубленную пасеку

30 июня 2023, 05:13
Фото: Город55
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Из-за неожиданной обработки полей пестицидами погибли 40 пчелосемей.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что житель Москаленского района Омской области обратился в суд с иском к крестьянско-фермерскому хозяйству «Пчелка». Мужчина просил взыскать материальный ущерб от гибели пчел, убытки от недополученного меда, судебные расходы и компенсацию морального вреда.

Пострадавший пояснил, что прошлым летом КФХ «Пчелка» не оповестили пчеловодов о предстоящей обработке полей пестицидами и обработали ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел. От этого через пару дней погибли 40 пчелосемей. Экспертиза подтвердила вину фермерского хозяйства, однако от возмещения ущерба оно отказалось.

В итоге суд частично удовлетворил требования и обязал КФХ возместить причиненный ущерб, судебные расходы в размере 828 тысяч рублей. Отметим, что решение суда уже исполнено.

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