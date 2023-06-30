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Омичи просрочили ипотечные кредиты на сумму 409 млн рублей

30 июня 2023, 10:57
Фото: 1MI
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В мае 2023 года жители региона получили ипотечных кредитов на сумму 6 млрд 802 млн рублей.

Жители Омской области по состоянию на 1 июня 2023 года просрочили ипотечные кредиты на сумму 409 млн рублей. Всего в стране, по данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотеке составляет 56 млрд 804,96 млн рублей.

Общая задолженность по ипотеке (сюда входит, в том числе, и просроченная) в Омской области на начало июня составляла 158 млрд 808 млн рублей. Общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам превысил 15 трлн рублей, что является рекордом.

В мае 2023 года в Омской области местные жители получили ипотечные кредиты на сумму 6 млрд 802 млн рублей, а в целом по стране — на 580 млрд 470,1 млн рублей.

Ранее стали известны актуальные цены на рынке новостроек в Омске. По итогам первого полугодия 2023 года, средняя номинальная цена одного «квадрата» составила 104,5 тысяч рублей.

Недосягаемые высоты. Цена одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч
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#Евгений Игишев
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