Омичи просрочили ипотечные кредиты на сумму 409 млн рублей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Жители Омской области по состоянию на 1 июня 2023 года просрочили ипотечные кредиты на сумму 409 млн рублей. Всего в стране, по данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотеке составляет 56 млрд 804,96 млн рублей.
Общая задолженность по ипотеке (сюда входит, в том числе, и просроченная) в Омской области на начало июня составляла 158 млрд 808 млн рублей. Общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам превысил 15 трлн рублей, что является рекордом.
В мае 2023 года в Омской области местные жители получили ипотечные кредиты на сумму 6 млрд 802 млн рублей, а в целом по стране — на 580 млрд 470,1 млн рублей.
Ранее стали известны актуальные цены на рынке новостроек в Омске. По итогам первого полугодия 2023 года, средняя номинальная цена одного «квадрата» составила 104,5 тысяч рублей.