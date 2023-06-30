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Омичам рассказали, куда можно сообщить о работе общественного транспорта

30 июня 2023, 07:47
Фото: Город55
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С 1 июля в Омске начнет действовать новая схема движения.

Из-за изменений схемы движения общественного транспорта в Омске с 1 июля, для жителей города будет работать информационно-справочная служба МП «Пассажирсервис». О работе общественного транспорта можно сообщать по телефону: 8(3812) 901-212.

«Все выходные сотрудники предприятия будут отвечать на ваши вопросы, связанные с изменением городской маршрутной схемы», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

С завтрашнего дня у 18 городских маршрутов изменятся схемы движения. Нововведения должны разгрузить центр Омска. Изменения коснутся маршрутов с автобусами малого класса (маршруток): теперь они будут ходить по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе.

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#Евгений Игишев#Общество#Город#Транспорт#Городской транспорт#Муниципальный транспорт#Мэр#Мэр Омска#Сергей шелест
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