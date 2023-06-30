С завтрашнего дня у 18 городских маршрутов изменятся схемы движения. Нововведения должны разгрузить центр Омска. Изменения коснутся маршрутов с автобусами малого класса (маршруток): теперь они будут ходить по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе.