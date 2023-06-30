Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Из-за изменений схемы движения общественного транспорта в Омске с 1 июля, для жителей города будет работать информационно-справочная служба МП «Пассажирсервис». О работе общественного транспорта можно сообщать по телефону: 8(3812) 901-212.
«Все выходные сотрудники предприятия будут отвечать на ваши вопросы, связанные с изменением городской маршрутной схемы», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
С завтрашнего дня у 18 городских маршрутов изменятся схемы движения. Нововведения должны разгрузить центр Омска. Изменения коснутся маршрутов с автобусами малого класса (маршруток): теперь они будут ходить по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе.