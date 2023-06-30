Обвиняемая в истязании и убийстве воспитанника екатеринбурженка арестована

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Решение принято с целью предотвратить возможность скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Об этом сообщает «ФедералПресс».
По решению Чкаловского суда, Вероника Наумова будет находиться под стражей в течение 1 месяца 29 суток. В случае непродления меры пресечения, она может быть освобождена 26 августа.
Наумова ранее заявила о пропаже шестилетнего Далера, который был под ее опекой. Позднее выяснилось, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Следователи считают, что Наумова избивала и убила мальчика, а затем скрывала его смерть с целью получения выплат. Родной отец Далера в настоящее время отбывает наказание в колонии и скоро должен быть освобожден по условно-досрочному освобождению (УДО).