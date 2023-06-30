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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Обвиняемая в истязании и убийстве воспитанника екатеринбурженка арестована

30 июня 2023, 11:23
Суд арестовал екатеринбурженку Веронику Наумову, которую обвиняют в истязании и убийстве ее воспитанника, а также мошенничестве.

Решение принято с целью предотвратить возможность скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По решению Чкаловского суда, Вероника Наумова будет находиться под стражей в течение 1 месяца 29 суток. В случае непродления меры пресечения, она может быть освобождена 26 августа.

Наумова ранее заявила о пропаже шестилетнего Далера, который был под ее опекой. Позднее выяснилось, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Следователи считают, что Наумова избивала и убила мальчика, а затем скрывала его смерть с целью получения выплат. Родной отец Далера в настоящее время отбывает наказание в колонии и скоро должен быть освобожден по условно-досрочному освобождению (УДО).

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