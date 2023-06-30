Обвиняемая в истязании и убийстве воспитанника екатеринбурженка арестована

Наумова ранее заявила о пропаже шестилетнего Далера, который был под ее опекой. Позднее выяснилось, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Следователи считают, что Наумова избивала и убила мальчика, а затем скрывала его смерть с целью получения выплат. Родной отец Далера в настоящее время отбывает наказание в колонии и скоро должен быть освобожден по условно-досрочному освобождению (УДО).