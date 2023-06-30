Новый сквер на Левобережье, поджог жены и уход сенатора Мизулиной. Омск за день

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
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Updated Сегодня, 14:23
Сквер оборудуют вдоль улицы Шаронова в следующем году. Площадь зоны, которую собираются благоустраивать, составляет 1 гектар. На территории высадят деревья, оборудуют пешеходные дорожки и поставят скамейки. Инициатор проекта — ООО «Брусника» — намеревается также построить в том районе школу. В данное время специалисты занимаются проектировкой общественного пространства и продумывают дизайн того, как будет выглядеть будущий сквер.
Героем этой истории стал 50-летний житель Азовского района. Они вместе с женой проживают в селе Цветнополье. Сегодня утром в семье произошел инцидент. Мужчина облил возлюбленную бензином и поджег. Женщина получила крупнейший ожог, повреждено 70% тела. Как стало известно Городу55, сельчанин пошел на это преступление из-за неприязненных отношений к жене. В данное время врачи борются за ее жизнь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Она покинет Совет Федерации после сентябрьских выборов. Дело в том, что Елену Мизулину не собираются включать в тройку кандидатов в сенаторы от временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко. Об этом изданию РБК сообщили собственные источники в администрации президента. Многим Мизулина запомнилась как ярый участник в борьбе с гей-пропагандой и противник абортов.