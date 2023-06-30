Новый сквер на Левобережье, поджог жены и уход сенатора Мизулиной. Омск за день

Героем этой истории стал 50-летний житель Азовского района. Они вместе с женой проживают в селе Цветнополье. Сегодня утром в семье произошел инцидент. Мужчина облил возлюбленную бензином и поджег. Женщина получила крупнейший ожог, повреждено 70% тела. Как стало известно Городу55, сельчанин пошел на это преступление из-за неприязненных отношений к жене. В данное время врачи борются за ее жизнь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.