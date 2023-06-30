На омском Левобережье огонь поглотил машину и стоящую рядом постройку

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Сегодня днем, 30 июня, в Омске загорелся автомобиль. Возгорание произошло в 16:09 на территории Кировского округа, сообщили в региональном МЧС. Огонь, по информации спасателей, перешел на рядом стоящее строение.
На месте работают 25 сотрудников МЧС, задействовано пять спецмашин. Через 40 минут удалось локализовать пожар, к 16:57 — ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 300 кв м.
Ранее в Омске на улице Богдана Хмельницкого горела маршрутка. Пассажирский транспорт вспыхнул рядом с остановкой «ПО Полет». Огонь перекинулся на стоявший рядом киоск. Спасатели опубликовали видео с места происшествия.