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На омском Левобережье огонь поглотил машину и стоящую рядом постройку

30 июня 2023, 11:20
Фото: Город55
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Сотрудники МЧС еще работают на месте.

Сегодня днем, 30 июня, в Омске загорелся автомобиль. Возгорание произошло в 16:09 на территории Кировского округа, сообщили в региональном МЧС. Огонь, по информации спасателей, перешел на рядом стоящее строение.

На месте работают 25 сотрудников МЧС, задействовано пять спецмашин. Через 40 минут удалось локализовать пожар, к 16:57 — ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 300 кв м.

Ранее в Омске на улице Богдана Хмельницкого горела маршрутка. Пассажирский транспорт вспыхнул рядом с остановкой «ПО Полет». Огонь перекинулся на стоявший рядом киоск. Спасатели опубликовали видео с места происшествия.

При возгорании маршрутки на остановке «ПО Полет» в Омске вспыхнул стоящий рядом киоск
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