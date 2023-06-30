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На месте свалки в Центральном округе Омска планируют высадить сосновый бор и ивы

30 июня 2023, 09:20
Фото: 1MI
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Чиновники обещают, что пространство не будет даже отдаленно напоминать о мусорном полигоне.

В Центральном округе Омска продолжают рекультивировать мусорный полигон. Сегодня, 30 июня, объект посетила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Я считаю, что региональная команда вместе с подрядчиком справились с задачей. Для Омска очень важно решить проблему не только с твердыми коммунальными отходами, с накопленным вредом, но и решить проблему воздуха», — заявила Виктория Абрамченко.

Свалку рекультивируют по нацпроекту «Экология». На место бывшего полигона обещают сделать общественное пространство.

«Это будет новое хорошее пространство, даже отдаленно не напоминающее о бывшей свалке: сделаем дорогу и подсветку, высадим сосновый бор и ивы. Уверен, омичи оценят. В следующем году благоустроим еще три таких объекта», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Также Виктория Абрамченко посетила сегодня строящийся логистический парк «Солнечный». В ближайшие месяцы там планируется сдать первую очередь распределительного центра.

В Омск приехала зампред правительства Виктория Абрамченко
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#Евгений Игишев#Виктория Абрамченко#Виталий Хоценко#Общество#Экология#Рекультивация#Свалка#Свалка отходов#Омск#Омская область#Видео
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