МВД Молдавии: Стрелок в аэропорту Кишинева задержан

Мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта, удерживая заложников. По информации МВД Молдавии, в результате инцидента погибло два человека. Согласно данным СМИ, одна из жертв была пограничником. Охранник аэропорта попытался обезвредить нападавшего, но получил ранение от выстрела.