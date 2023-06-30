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МВД Молдавии: Стрелок в аэропорту Кишинева задержан

30 июня 2023, 16:39
В Министерстве внутренних дел Молдавии рассказали о задержании злоумышленника, который открыл стрельбу с двумя погибшими в аэропорту Кишинева. Эту новость подтвердили местные СМИ.

Стрелок был нейтрализован во время штурма здания аэропорта и получил ранение, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщениям СМИ, злоумышленник является иностранным гражданином, прибывшим из Турции. Он по неизвестным причинам не был допущен на территорию Молдавии. По другим данным он являлся гражданином России, возможно, военным или представителем ЧВК «Вагнер».

Мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта, удерживая заложников. По информации МВД Молдавии, в результате инцидента погибло два человека. Согласно данным СМИ, одна из жертв была пограничником. Охранник аэропорта попытался обезвредить нападавшего, но получил ранение от выстрела.

Пассажиры были эвакуированы из аэропорта, а вылеты рейсов временно приостановлены.

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