Косметолог: Как продлить молодость кожи

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В интервью Pravda.Ru она отметила, что женщинам нужно следить за своим образом жизни: ложиться спать вовремя, высыпаться, избегать жирной, жареной, соленой, копченой, острой и сладкой пищи, а также не употреблять алкоголь. Не менее двух часов в день следует проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и избегать стрессов.
Косметологические процедуры, по словам Егоровой, также могут помочь в борьбе с признаками хроностарения. Временный эффект оказывают тейпирование и массаж лица. Они основаны на том, что мышцы лица прикреплены одним концом к кости, а другим — к коже. При постоянном натяжении мышц вверх они будут на время находиться в приподнятом состоянии, то есть в состоянии лифтинга. Однако эффект будет недолгим, так как кожа со временем обвиснет.
SMAS-лифтинг, согласно словам Егоровой, дает хорошие результаты, однако требует самостоятельной работы с кожей. Если посещение косметолога не представляется возможным, можно использовать кремы для кожи с пептидами и активными веществами. А если есть возможность обращаться к косметологу, то рекомендуется применять биоревитализацию и мезококтейли, подобранные под тип кожи.