Косметолог: Как продлить молодость кожи

Косметологические процедуры, по словам Егоровой, также могут помочь в борьбе с признаками хроностарения. Временный эффект оказывают тейпирование и массаж лица. Они основаны на том, что мышцы лица прикреплены одним концом к кости, а другим — к коже. При постоянном натяжении мышц вверх они будут на время находиться в приподнятом состоянии, то есть в состоянии лифтинга. Однако эффект будет недолгим, так как кожа со временем обвиснет.