Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Минувший вторник, 27 июня, стал поистине огненным для жителей дома по улице Волгоградская, 8. Предположительно, после удара молнии там загорелся балкон квартиры на пятом этаже. После огонь «перекочевал» на крышу и распространился на площади в 1800 квадратных метров. О том, как это было, мы подробно рассказывали и показывали в репортаже Города55.
После случившегося врио губернатора Омской области Виталий Хоценко распорядился поселить граждан, квартиры которых пострадали, в жилье из резервного фонда, а также подсчитать ущерб и предоставить жильцам выплаты из резервного фонда.
Такие вот непредвиденные выплаты в этом году будут уже далеко не первые и, возможно, не последние. Дело в том, что с конца апреля Омскую область накрыл шквал лесных и ландшафтных пожаров. Огонь гулял по лесам и полям, а также огненным смерчем прошелся по нескольким деревням и селам, уничтожая жилые дома, хозяйственные постройки и другие здания. Город55 проанализировал, где и что сгорело в регионе, сколько человек осталось без крыши над головой и на какую сумму уже «прогорел» областной бюджет.
Начнем, пожалуй, с природных пожаров — лесных и ландшафтных. По данным ГУ МЧС по Омской области (эти данные совпадают и со статистикой ФБУ «Авиалесоохрана». — Прим. ред.), по состоянию на 29 июня в регионе зарегистрировано 422 лесных пожара, а огонь уже прошел площадь свыше 9781 гектара. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было 403 возгорания в лесах. При этом на данный момент в омских лесах бушевало 40 крупных пожаров на площади более 4426 гектаров.
Что касается термических точек, которые зачастую говорят о горении травы и камышей, то с начала года в Омской области таких набралось уже 8658. Только за последнюю неделю, по информации регионального МЧС, зафиксировано 5 огненных точек в Азовском, Горьковском, Кормиловском и Омском районах. Горела трава, мусор и дома и другие постройки, и это при том, что в регионе держится дождливая и прохладная погода.
Теперь посмотрим статистику по природным пожарам за последние 10 лет с площадями, которые прошел огонь:
Как видим, абсолютным лидером по количеству лесных и ландшафтных пожаров на данный момент является 2021 год, а по площадям — 2014 год, когда огонь повредил и уничтожил более 118.4 тысяч га лесных угодий и полей. Если перевести все это в квадратные километры, то получится свыше 1184 кв. км, что больше площади Екатеринбурга — 1142.89 кв. км — или сопоставимо с двумя Омсками.
Проанализируем и количество термических точек за тот же период — с 2013 года:
Примечательно, что и по этому показателю 2021 год стал лидером. Вообще же не сложно заметить, что после бурного и огненного 2014 года в Омской области было относительно спокойно с лесными возгораниями и термоточками, однако начиная с коронавирусного 2021 года в регионе пошел всплеск природных пожаров, который продолжается и по сей день.
К слову, Омская область практически с самого начала пожароопасного сезона оставалась в лидерах по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе и лишь в последние недели уступила пальму первенства Красноярскому краю, где на 29 июля было зафиксировано 431 возгорание в лесах.
Уже с середины апреля в Омской области установилась сухая и откровенно жаркая погода, и первые серьезные возгорания не заставили себя ждать. Например, 19 апреля в деревне Пушкарево Знаменского района пожарные более трех часов тушили траву на площади свыше 30 квадратных метров, а на следующий день из-за сухостоя в селе Бражниково Колосовского района дотла выгорели два жилых дома и все хозпостройки. Но то было только начало.
Днем 27 апреля тревожные новости прилетели из села Чистоозерье Большереченского района. Там после возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома. В результате до основания выгорело сразу 15 построек, 4 из которых были жилыми. Пострадал мужчина, который получил ожоги, пытаясь спасти свое имущество.
При этом в Чистоозерье было всего 6 жилых домов, в которых жили 15 человек.
В тот же день огненный шторм пронесся по еще одному населенному пункту — селу Новокарасук Крутинского района. Там с травы пламя с легкостью перешло на 8 строений, 5 из которых были двухквартирными домами. В итоге без крыши над головой и без хозяйства остались 8 человек.
Разгул стихии продолжился на следующий день уже в Тюкалинском районе. Сначала огонь уничтожил 20 построек, в том числе 6 жилых домов в деревне Луговая, а затем хозяйственные и жилые строения в деревне Колькуль.
Без масштабных пожаров не обошлось и в длинные майские выходные: 6 мая в деревне Шкуново Тарского района дотла выгорело 3 жилых дома и 9 хозпостроек.
В итоге только из-за этих возгораний огнем было уничтожено порядка 60 строений, из которых более 20 — это жилые дома. Но были и другие пожары, где после сухой травы горели дома, нежилые строения, дачи, и эти ЧП приводили даже к человеческим жертвам.
Так, 5 мая, как ранее сообщал Город55, на берегу Иртыша рядом с садоводческим товариществом «Тепличный-1» загорелся сухостой и камыш. Пламя быстро распространилось на большую площадь и перекинулось на 2 дачных дома. Очевидцем этого ЧП стал 60-летний пенсионер, который мирно рыбачил на берегу. Мужчина бросился тушить пламя, но в какой-то момент потерял сознание и упал. Как установили судмедэксперты, омич скончался от сердечного приступа. Позже выяснилось, что этот пожар устроил один из дачников, который решил по-быстрому избавиться от сухой травы.
Еще 27 апреля, когда горели села Чистоозерье и Новокарасук, врио губернатора Омской области подписал постановление о выделении 1.85 млн рублей из регионального Резервного фонда на разовую материальную помощь гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров. В том списке фигурировало 22 фамилии, людям выплатили от 40 до 100 тысяч рублей
После масштабных пожаров в Большереченском, Крутинском, Тарском и Тюкалинском районах было заявлено, что пострадавшие семьи получат разовую выплату в 150 тысяч рублей. То есть это еще более 3 млн рублей. После 1 июня текущего года из Резервного фонда для этих погорельцев взяли еще 12.5 млн рублей на выплаты для покупки жилья.
Помимо этого, еще 8 млн рублей было выделено на противопожарные мероприятия и ликвидацию ландшафтных пожаров для городов, деревень и сел, в частности, на создание минерализованных полос шириной не менее 20 метров.
Таким образом, только эти пожары уже опустошили резервный фонд на более чем 20.35 млн рублей. Для сравнения: «огненная» пятница 2022 года, когда горели город Называевск, омский микрорайон Новоалександровка и еще около 6 деревень и сел, только на разовые выплаты опустошила областной бюджет на 27.6 млн рублей, еще порядка 360 млн понадобилось на строительство и покупку жилья для погорельцев.
Получается, что в этом году на данном этапе траты в десятки раз меньше, но не стоит забывать, что пожароопасный сезон еще далек от завершения. В скором времени чиновникам вновь придется заглянуть в резервный фонд — на компенсации и выплаты для жителей дома на Волгоградской, 8 и на ремонт кровли, о чем уже распорядился Виталий Хоценко. Думается, что и тут речь пойдет не об одном миллионе рублей.
И еще один нюанс — это уничтоженные леса. Здесь ущерб до завершения противопожарного сезона никто озвучивать не будет. Однако масштаб можно примерно оценить, если посмотреть на данные прошлого года. Так, по информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, в 2022 году было 467 лесных возгораний, которые причинили ущерб примерно на 360 млн рублей. Огонь, как мы уже упоминали, тогда прошел более 12.1 гектара, а лесовосстановительные работы были выполнены на площади всего в 700 гектаров.
В этом году леса выгорели уже почти на 10 тысячах гектаров, так что и ущерб будет не намного меньше, а то и больше, учитывая, что лесные пожары в Омской области могут длиться вплоть до середины октября.
***
Подытожим: пока Омскую область, можно сказать, «пронесло» с колоссальными пожарами, имевшими место в прошлом году. Тогда они обошлись бюджету почти в 400 млн рублей. Однако сезон еще не закончен, может произойти все что угодно. Настораживает другое: если посмотреть статистику, то видно, что уже 4-й год подряд в регионе намечается тенденция по увеличению природных пожаров — как лесных, так и ландшафтных. И природа — грозы, жаркое или сухое лето — в большинстве случаев тут не при чем. Основная масса таких пожаров происходит по вине человека, и, как нам думается, в лесах это далеко не случайно. Потому инициатива правительства о введение реальной уголовной ответственности с посадками в колонию за намеренный пал сухой травы и пожары в лесах будет весьма кстати.