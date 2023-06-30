Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары

Такие вот непредвиденные выплаты в этом году будут уже далеко не первые и, возможно, не последние. Дело в том, что с конца апреля Омскую область накрыл шквал лесных и ландшафтных пожаров. Огонь гулял по лесам и полям, а также огненным смерчем прошелся по нескольким деревням и селам, уничтожая жилые дома, хозяйственные постройки и другие здания. Город55 проанализировал, где и что сгорело в регионе, сколько человек осталось без крыши над головой и на какую сумму уже «прогорел» областной бюджет.