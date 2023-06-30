Глава дептранса Кормилец рассказал, вернут ли в Омске старые схемы движения маршруток

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С завтрашнего дня, 1 июля, омские пассажиры начнут привыкать к новым схемам движения маршруток. Изменения коснутся 18 направлений. В эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, может ли город вскоре вернуться к прежним схемам движения общественного транспорта.
По его словам, ввести старые правила для автобусов малого класса можно, однако в Омске, скорее всего, этого не произойдет.
«Нужны крайне веские аргументы для того, чтобы мы могли отказать в пассажирских перевозках тем гражданам, которые проживают вдоль улицы Маршала Жукова, и сказать: „Нет, мы все обратно отыграли“. Я для себя пока таких аргументаций не вижу и риски считаю ничтожными», — сказал он.
Напомним, что специалисты дептранса решили поменять схемы движения маршруток, чтобы разгрузить центральную часть города. Автобусы малого класса пустят по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. На проспекте Карла Маркса, улицах Гагарина, Интернациональной и Красном Пути количество пассажирского транспорта уменьшится. Когда изменения вступят в силу, за водителями маршруток начнут пристально следить.