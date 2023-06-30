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Глава дептранса Кормилец рассказал, вернут ли в Омске старые схемы движения маршруток

30 июня 2023, 09:12
Фото: Город55
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По мнению директора департамента, вероятность этого крайне мала.

С завтрашнего дня, 1 июля, омские пассажиры начнут привыкать к новым схемам движения маршруток. Изменения коснутся 18 направлений. В эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, может ли город вскоре вернуться к прежним схемам движения общественного транспорта.

По его словам, ввести старые правила для автобусов малого класса можно, однако в Омске, скорее всего, этого не произойдет.

«Нужны крайне веские аргументы для того, чтобы мы могли отказать в пассажирских перевозках тем гражданам, которые проживают вдоль улицы Маршала Жукова, и сказать: „Нет, мы все обратно отыграли“. Я для себя пока таких аргументаций не вижу и риски считаю ничтожными», — сказал он.

Напомним, что специалисты дептранса решили поменять схемы движения маршруток, чтобы разгрузить центральную часть города. Автобусы малого класса пустят по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. На проспекте Карла Маркса, улицах Гагарина, Интернациональной и Красном Пути количество пассажирского транспорта уменьшится. Когда изменения вступят в силу, за водителями маршруток начнут пристально следить.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Общество#Новости#Омск
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