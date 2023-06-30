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Posted Сегодня, 21:54

Published Сегодня, 21:54

Modified Сегодня, 21:56

Updated Сегодня, 21:56

Эксперты назвали главные правила контроля веса

29 июня 2023, 21:54
Греческие монахи придерживаются особой системы питания, которая помогает им контролировать вес и увеличивать продолжительность жизни.

Об этом https://www.pravda.ru/news/health/1850321-dieta/пишет Pravda.Ru со ссылкой на портал Day.ru.

Одним из главных принципов этой диеты является чередование постных и обычных дней. В течение двух-трех дней в неделю они исключают из своего рациона животный белок, алкоголь и растительное масло.

Кроме того, для достижения желаемых результатов необходимо придерживаться определенного распорядка дня. Монахи отказываются от употребления спиртных напитков и перекусов, а также занимаются физическими упражнениями на регулярной основе.

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