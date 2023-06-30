Эксперты назвали главные правила контроля веса

Posted Сегодня, 21:54
Published Сегодня, 21:54
Modified Сегодня, 21:56
Updated Сегодня, 21:56
Об этом https://www.pravda.ru/news/health/1850321-dieta/пишет Pravda.Ru со ссылкой на портал Day.ru.
Одним из главных принципов этой диеты является чередование постных и обычных дней. В течение двух-трех дней в неделю они исключают из своего рациона животный белок, алкоголь и растительное масло.
Кроме того, для достижения желаемых результатов необходимо придерживаться определенного распорядка дня. Монахи отказываются от употребления спиртных напитков и перекусов, а также занимаются физическими упражнениями на регулярной основе.