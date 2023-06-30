Эксперт: Что не нужно делать после укуса змеи

Posted Сегодня, 21:56
Published Сегодня, 21:56
Modified Сегодня, 21:58
Updated Сегодня, 21:58
Во-первых, не стоит прижигать рану. Поджигание раны никак не поможет, так как оно не снижает действие яда в крови, пишет Pravda.Ru.
Во-вторых, необходимо отказаться от идеи отсосать яд из раны. Это может только ухудшить состояние пострадавшего.
Третье, не рекомендуется накладывать жгут выше укушенного места. Это может вызвать гангрену и повысить риск летального исхода.
И, наконец, не нужно паниковать и бежать. Бег активизирует движение крови, что может привести к быстрому распространению яда по организму. Лучше вызвать помощь по телефону или спокойно направиться к ближайшему населенному пункту.
Асанов советует уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком и наложить повязку. Также важно обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты, если они есть.
В случае укуса змеи очень важно быстро доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт для получения квалифицированной помощи.