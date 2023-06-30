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Published Сегодня, 21:56

Modified Сегодня, 21:58

Updated Сегодня, 21:58

Эксперт: Что не нужно делать после укуса змеи

29 июня 2023, 21:56
Врач-терапевт Тимур Асанов из Видновской РКБ рассказал о четырех действиях, которых следует избегать при укусе змеи.

Во-первых, не стоит прижигать рану. Поджигание раны никак не поможет, так как оно не снижает действие яда в крови, пишет Pravda.Ru.

Во-вторых, необходимо отказаться от идеи отсосать яд из раны. Это может только ухудшить состояние пострадавшего.

Третье, не рекомендуется накладывать жгут выше укушенного места. Это может вызвать гангрену и повысить риск летального исхода.

И, наконец, не нужно паниковать и бежать. Бег активизирует движение крови, что может привести к быстрому распространению яда по организму. Лучше вызвать помощь по телефону или спокойно направиться к ближайшему населенному пункту.

Асанов советует уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком и наложить повязку. Также важно обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты, если они есть.

В случае укуса змеи очень важно быстро доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт для получения квалифицированной помощи.

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