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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Диетолог рассказала о продуктах, повышающих потоотделение

30 июня 2023, 10:58
Диетолог Микитюк поделилась полезной информацией о продуктах, которые могут повысить потоотделение. Она рекомендует ограничить потребление жиров, особенно из молочных продуктов, не превышая 2,5%.

Также следует исключить из рациона колбасы, сосиски, консервы и экстрактивные блюда, содержащие скрытые жиры, пишет ФедералПресс.

Микитюк отметила, что некоторые продукты, такие как специи, алкоголь и кофе, также способствуют повышенному потоотделению. Поэтому рекомендуется ограничить их потребление. Также стоит отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые могут негативно влиять на организм.

Особое внимание диетолог уделила таким продуктам, как имбирь, чеснок, кориандр. Эти специи активируют симпатическую нервную систему, что также может способствовать повышенному потоотделению.

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