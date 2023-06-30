Диетолог рассказала о продуктах, повышающих потоотделение

Микитюк отметила, что некоторые продукты, такие как специи, алкоголь и кофе, также способствуют повышенному потоотделению. Поэтому рекомендуется ограничить их потребление. Также стоит отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые могут негативно влиять на организм.