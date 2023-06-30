Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Девочка в эфире программы подала сигнал о помощи

30 июня 2023, 12:26
По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, во время съемок программы «Мужское и женское» на Первом канале, девочка подала сигнал о помощи.

Репортаж в передаче был посвящен сложностям, с которыми сталкиваются бывшие супруги в процессе определения опеки над детьми. В ходе общения с журналистами, старшая дочь пары выражала свою любовь к матери, пишет Общественная служба новостей.

Однако во время своих слов, она подняла руку и несколько раз прижала большой палец к ладони. Такой жест международно признан как сигнал о помощи, который может указывать на наличие проблем или опасности.

Подпишитесь
Глава дептранса Кормилец рассказал, вернут ли в Омске старые схемы движения маршруток
Сегодня, 09:12
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 05:18
В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц
Сегодня, 07:08
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
Сегодня, 06:00
В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:17
Охраной омской «Флоры-2023» за 996 тысяч рублей займется ЧОП «Свои»
Сегодня, 09:11