Девочка в эфире программы подала сигнал о помощи

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Репортаж в передаче был посвящен сложностям, с которыми сталкиваются бывшие супруги в процессе определения опеки над детьми. В ходе общения с журналистами, старшая дочь пары выражала свою любовь к матери, пишет Общественная служба новостей.
Однако во время своих слов, она подняла руку и несколько раз прижала большой палец к ладони. Такой жест международно признан как сигнал о помощи, который может указывать на наличие проблем или опасности.