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Детский психолог о необходимости новых предметов в школьной программе

30 июня 2023, 11:00
В российскую школьную программу продолжают добавлять новые предметы. Дети уже посещают курсы под названием «Разговоры о важном», теперь обсуждают вопрос о введении предмета «Семьеведение». С 1 сентября 2024 года предмет «ОБЖ» будет заменен на «Основы безопасности и защиты Родины».

Детский психолог и директор центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети» Елена Морозова поделилась своим мнением на этот счет. По ее словам, она поддерживает интересное, творческое и свободное школьное образование, считая, что огромное количество предметов не является необходимым, пишет ФедералПресс.

Она отметила, что проблемы, которые хотят решить через добавление новых предметов, не могут быть решены быстро и просто. Многие цели, связанные с воспитанием детей, требуют более глубокого и комплексного подхода.

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