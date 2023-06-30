Детский психолог о необходимости новых предметов в школьной программе

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:01
Детский психолог и директор центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети» Елена Морозова поделилась своим мнением на этот счет. По ее словам, она поддерживает интересное, творческое и свободное школьное образование, считая, что огромное количество предметов не является необходимым, пишет ФедералПресс.
Она отметила, что проблемы, которые хотят решить через добавление новых предметов, не могут быть решены быстро и просто. Многие цели, связанные с воспитанием детей, требуют более глубокого и комплексного подхода.