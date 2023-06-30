Амурский тигр напал на рабочего в Хабаровском крае

Инцидент произошел 28 июня на деляне, расположенной в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо. Свидетели инцидента рассказали, что тигр напал на мужчину, когда тот отошел от трактора, и схватил его за ногу, однако другим работникам удалось отогнать животное с помощью включенной бензопилы, пишет 360. Тигр был описан как взрослый и худой. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.