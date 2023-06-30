Абрамченко и Хоценко проверили, как идет рекультивация полигона ТБО в Омске

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко оценила ход рекультивации полигона ТБО в Центральном округе Омска.
Площадь рекультивируемого участка составила 30 гектаров. Работы на полигоне ведутся по национальному проекту «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость рекультивации свалки составляет 1,3 млрд рублей.
«Работы вошли в завершающую стадию. Строительная готовность объекта составляет 95%. Планируется, что рекультивацию закончат со значительным опережением плановых сроков — уже в августе текущего года», — отметила вице-примьер.
К осени на участке высадят 1,4 тысячи молодых сосен.
«Благодаря рекультивации крупнейших свалок получим снижение на 17 тысяч тонн выбросов. И такие пространства в городе скоро станут зелеными зонами и площадками для рекреации. Всего в рамках нацпроекта в Омске завершим ликвидацию четырех свалок, на эти цели выделено более 8 млрд рублей», — сказала Виктория Абрамченко.
Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал, что на территории бывшей свалки в Центральном округе появятся велодорожки и пешеходные зоны, высадят шаровидные ивы и два хвойных бора.
«Уверен, это будет хороший, качественный объект. Центральная свалка — первая ласточка. На следующий год запланировано еще три объекта, которые приведем уже по стандартам благоустройства, которые обкатаем на месте бывшего полигона в Центральном округе», — отметил Виталий Хоценко.