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Врач рекомендует не превышать 200 г черешни в день: Полезные свойства и ограничения

29 июня 2023, 16:20
Врач-терапевт-гастроэнтеролог из клиники «Медси в Одинцове», Ольга Шипкова, рекомендует соблюдать умеренность в потреблении черешни и не превышать суточную норму в 200 грамм.

В интервью для Life.ru, она поделилась информацией о полезных свойствах этой вкусной ягоды.

Ольга Шипкова подчеркнула, что черешня является источником различных витаминов, включая витамины А, Е, К, группы В и другие. Она особо выделила высокое содержание витамина C в этой ягоде, который известен своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунную систему, пишет Общественная служба новостей.

Врач также отметила богатый минеральный состав черешни, который включает кремний (43,3%), молибден (14,3%) и хром (14%). Эти микроэлементы играют важную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма.

Согласно рекомендации доктора Шипковой, употребление черешни в умеренных количествах, не превышающих 200 грамм в день, позволит получить все полезные вещества, содержащиеся в этой ягоде.

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