Врач рекомендует не превышать 200 г черешни в день: Полезные свойства и ограничения

Ольга Шипкова подчеркнула, что черешня является источником различных витаминов, включая витамины А, Е, К, группы В и другие. Она особо выделила высокое содержание витамина C в этой ягоде, который известен своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунную систему, пишет Общественная служба новостей.