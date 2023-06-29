Врач рекомендует не превышать 200 г черешни в день: Полезные свойства и ограничения

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В интервью для Life.ru, она поделилась информацией о полезных свойствах этой вкусной ягоды.
Ольга Шипкова подчеркнула, что черешня является источником различных витаминов, включая витамины А, Е, К, группы В и другие. Она особо выделила высокое содержание витамина C в этой ягоде, который известен своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунную систему, пишет Общественная служба новостей.
Врач также отметила богатый минеральный состав черешни, который включает кремний (43,3%), молибден (14,3%) и хром (14%). Эти микроэлементы играют важную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма.
Согласно рекомендации доктора Шипковой, употребление черешни в умеренных количествах, не превышающих 200 грамм в день, позволит получить все полезные вещества, содержащиеся в этой ягоде.