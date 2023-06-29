Владимир Киселёв призывает музыкантов бесплатно выступать для Родины

«Мое отношение видно по моим поступкам — что все эти концерты на площади и автопробеги, на мой взгляд, — это не просто нонсенс, но и подлость, потому что эти деньги есть куда девать. А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — говорит музыкант.