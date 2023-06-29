Владимир Киселёв призывает музыкантов бесплатно выступать для Родины

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как пример Владимир Киселев приводит украинские рок-группы «Океан Эльзы» и «Вопли Видоплясова», которые с начала СВО активно поддерживают своих солдат, пишет kp.ru.
Продюсер обвинил некоторых членов совета по культуре, которые получили миллионы за создание оперы патриотического характера. Правда, авторы решили посвятить оперу викингам, хотя недавно вышедший на Первом канале фильм «Викинг» был подвергнут серьезной критике.
Обвинения затронули и чиновников, которые многие годы занимались распределением денег среди артистов, а потом уехали из страны и теперь из-за границы оскорбляют Россию.
«Мое отношение видно по моим поступкам — что все эти концерты на площади и автопробеги, на мой взгляд, — это не просто нонсенс, но и подлость, потому что эти деньги есть куда девать. А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — говорит музыкант.
Стоит отметить, что сам артист с 2014 года регулярно оказывает поддержку жителям Донбасса. Когда началась спецоперация, группа стала посещать зону боевых действий и госпитали, чтобы поддержать военных. Владимир Киселев также заявил о финансовой помощи военнослужащим, которые уничтожают западную тяжелую технику. Николай Басков и Григорий Лепс поддержали эту идею и присоединились к ней.
Что касается уехавших из России знаменитых деятелей культуры и представителей артистической среды, то свою позицию Киселев высказал только в отношении Аллы Пугачевой. По мнению продюсера, артистка с детьми отправилась из России вслед за мужем, чтобы поддержать его. Поэтому чиновники здесь перегнули палку и необоснованно раздули конфликт. Остальные покинувшие страну певцы и артисты у Киселева жалости не вызывают.
Создатель группы «Земляне» предлагает внимательно относиться к музыкантам и певцам, которые готовы бесплатно исполнять свои произведения для Родины. Таких артистов нужно максимально поддерживать в информационном пространстве и ставить их в пример другим.