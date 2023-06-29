Визажист рассказала, как использовать зубную щетку и крем для быстрого преображения

Во время домашней уборки легко упустить из виду состояние ногтей. Особенно если вы давно не делали маникюр. Чтобы быстро исправить эту ситуацию, примените жирный питательный крем. Нанесите его толстым слоем на руки и акцентируйте внимание на ногтях. Затем наденьте хлопковые перчатки и оставьте на руках на 10-15 минут. После снятия перчаток вы увидите, как ваша кожа и ногти стали увлажненными и свежими. Об этом рассказала визажист Эльвира Михальчик в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».