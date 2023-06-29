Визажист рассказала, как использовать зубную щетку и крем для быстрого преображения

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Во время домашней уборки легко упустить из виду состояние ногтей. Особенно если вы давно не делали маникюр. Чтобы быстро исправить эту ситуацию, примените жирный питательный крем. Нанесите его толстым слоем на руки и акцентируйте внимание на ногтях. Затем наденьте хлопковые перчатки и оставьте на руках на 10-15 минут. После снятия перчаток вы увидите, как ваша кожа и ногти стали увлажненными и свежими. Об этом рассказала визажист Эльвира Михальчик в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Еще одна проблема, с которой многие сталкиваются, — это долгое время высыхания лака для ногтей. Но исправить это очень просто. Через 2 минуты после нанесения лака погрузите свои руки в ледяную воду на 15 секунд. Низкая температура поможет быстро зафиксировать лак на ногтях», — отметила Михальчик.
Однако эксперт предупреждает, что проведение ледяных ванн для лица является опасным занятием. Многие люди практикуют это для борьбы с отеками, но такой метод может вызвать нервное переохлаждение. Лечение такого состояния будет длительным и неприятным.
Кроме того, часто возникают трудности при укладке волос. Особенно, если вы спали с мокрыми волосами. В таком случае возьмите чистую зубную щетку и аккуратно пройдитесь ею по волосам, это поможет придать им более аккуратный вид, чем обычная расческа.