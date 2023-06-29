Вернулся запах тухлых яиц. В омском воздухе снова нашли избыток сероводорода

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Оказалось, что вчера, 28 июня, в омском воздухе обнаружили загрязнение. Содержание сероводорода составило 1,3 ПДК. Об этом сообщили метеорологи Обь-Иртышского УГМС.
Стоит отметить, что превышения зафиксировали только в Кировском округе. А в целом по Омску уровень загрязнения оценивался как низкий. При этом минприроды вчера превышений ПДК не обнаружило совсем.
Напомним, что недавно в Октябрьском округе зафиксировали ПДК твердых частиц, Концентрация твердых микрочастиц была повышена в 1,8 раза и составляла 9,1 мкг/м³.