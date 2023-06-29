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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

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Вернулся запах тухлых яиц. В омском воздухе снова нашли избыток сероводорода

29 июня 2023, 13:24
Фото: Город55
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В воздухе Кировского округа Омска нашли превышение сероводорода

Выбросы зафиксировали только в одном округе.

Оказалось, что вчера, 28 июня, в омском воздухе обнаружили загрязнение. Содержание сероводорода составило 1,3 ПДК. Об этом сообщили метеорологи Обь-Иртышского УГМС.

Стоит отметить, что превышения зафиксировали только в Кировском округе. А в целом по Омску уровень загрязнения оценивался как низкий. При этом минприроды вчера превышений ПДК не обнаружило совсем.

Напомним, что недавно в Октябрьском округе зафиксировали ПДК твердых частиц, Концентрация твердых микрочастиц была повышена в 1,8 раза и составляла 9,1 мкг/м³.

В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода
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#Ксения Карагодина#Превышение ПДК#Выбросы#Воздух#Загрязнение воздуха#Грязный воздух#Сероводород#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Город#Происшествия#Загрязнение#Новости#Омск#Омская область
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