В Самарской области на тысячу мужчин приходится 1181 женщина

По данным, доля мужского населения в регионе составляет 46%, что примерно равно 1,4 миллиона человек. В среднем возраст мужчин составляет 38,4 года, как указано в опубликованном документе. Также было отмечено, что количественное преобладание женского населения становится заметным с 36 лет и увеличивается с возрастом.