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В Самарской области на тысячу мужчин приходится 1181 женщина

29 июня 2023, 16:47
В Самарской области отмечается недостаток мужчин, согласно данным, опубликованным правительством региона. На каждые 1000 мужчин приходится 1181 женщина. Эта информация была представлена местными властями в четверг, 29 июня.

По данным, доля мужского населения в регионе составляет 46%, что примерно равно 1,4 миллиона человек. В среднем возраст мужчин составляет 38,4 года, как указано в опубликованном документе. Также было отмечено, что количественное преобладание женского населения становится заметным с 36 лет и увеличивается с возрастом.

В руководстве региона объяснили причины такой ситуации, пишет Общественная служба новостей.

«Такое неблагоприятное соотношение обусловлено сохраняющимся высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин», — говорится в сообщении.

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