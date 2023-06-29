В Самарской области на тысячу мужчин приходится 1181 женщина

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
По данным, доля мужского населения в регионе составляет 46%, что примерно равно 1,4 миллиона человек. В среднем возраст мужчин составляет 38,4 года, как указано в опубликованном документе. Также было отмечено, что количественное преобладание женского населения становится заметным с 36 лет и увеличивается с возрастом.
В руководстве региона объяснили причины такой ситуации, пишет Общественная служба новостей.
«Такое неблагоприятное соотношение обусловлено сохраняющимся высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин», — говорится в сообщении.