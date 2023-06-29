В Омске мужчина с проблемной памятью вышел из больницы и пропал

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Омске ищут 55-летнего Сергея Петровича Шептуна, который сегодня, 29 июня, вышел из медицинского учреждения и пропал.
Рост мужчины около 168 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза. Пропавший был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку. Фото мужчины опубликовано в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области.
Сообщается, что у пропавшего могут быть проблемы с памятью, и он нуждается в медицинской помощи.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Сергея Шептуна, просят сообщить по телефонам: 8-983-562-92-55, 8-800-700-54-52 или 112.
Город55 также подготовил инструкцию с рекомендациями, что делать, если пропал человек: