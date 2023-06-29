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Published Сегодня, 10:04

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В Омске мужчина с проблемной памятью вышел из больницы и пропал

29 июня 2023, 10:04
Фото: 1MI
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Потерявшийся омич нуждается в медицинской помощи.

В Омске ищут 55-летнего Сергея Петровича Шептуна, который сегодня, 29 июня, вышел из медицинского учреждения и пропал.

Рост мужчины около 168 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза. Пропавший был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку. Фото мужчины опубликовано в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области.

Сообщается, что у пропавшего могут быть проблемы с памятью, и он нуждается в медицинской помощи.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Сергея Шептуна, просят сообщить по телефонам: 8-983-562-92-55, 8-800-700-54-52 или 112.

Город55 также подготовил инструкцию с рекомендациями, что делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Пропал человек#Поиск#Поиск пропавших#Лиза Алерт#Общество#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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