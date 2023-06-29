В Омске агрессивный водитель пытался выгнать из маршрутки беременную пассажирку

Терминал по каким-то причинам не принял ее карту, что сильно разозлило водителя. Сначала, как сообщила обратившаяся, он ей нагрубил. Она попросила перезагрузить устройство и объяснила, что на ее карте достаточно средств для оплаты. После этого мужчина остановил машину и потребовал выйти девушку на улицу. Одна из пассажирок решила заплатить за проезд беременной, тогда водитель двинулся дальше.