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В Омске агрессивный водитель пытался выгнать из маршрутки беременную пассажирку

29 июня 2023, 07:46
Фото: Город55
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Женщине помогли неравнодушные пассажиры, так что она доехала до нужного ей места.

В редакцию Города55 обратилась жительница Омска, которая столкнулась с агрессией в общественном транспорте. По ее словам, это произошло сегодня утром, 29 июня, в маршрутке № 385. Беременная девушка зашла в салон и подала водителю банковскую карту, но оплатить проезд без конфликта ей не удалось.

Терминал по каким-то причинам не принял ее карту, что сильно разозлило водителя. Сначала, как сообщила обратившаяся, он ей нагрубил. Она попросила перезагрузить устройство и объяснила, что на ее карте достаточно средств для оплаты. После этого мужчина остановил машину и потребовал выйти девушку на улицу. Одна из пассажирок решила заплатить за проезд беременной, тогда водитель двинулся дальше.

«Этот псих еще и спрашивать потом начал: „Чья это карта? Я ее принимать не буду! Пусть сама рассчитывается!“, — рассказала омичка.

После она сделала перевод средств женщине, которая ей помогла, но все же поездка оставила крайне неприятные воспоминания. По мнению девушки, поведение водителя было неадекватным.

Ранее Город55 писал о конфликте в маршрутке № 222. Пассажир пытался расплатиться с водителем тысячной купюрой. Сделать это не вышло, и, более того, мужчина лишился денег, так как маршрутчик разорвал купюру в клочья.

Сдачу оставь себе. Водитель разорвал в клочья тысячную купюру пассажира в Омске
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Транспорт#Происшествия#Жалобы
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