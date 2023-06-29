В Омск приехал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сегодня, 29 июня, в Омск приехал заместитель главы Росприроднадзора Владимир Чернышев. Об этом рассказала глава федерального ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
«Сегодня в Омске работает мой заместитель Чернышев В. В. Обсудит наиболее острые вопросы надзорной деятельности в регионе», — сообщила Радионова.
Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России. Также по последним данным Роспотребнадзора, воду в Иртыше в районе городских пляжей признали несоответствующей санитарным нормам. Купаться в реке небезопасно для здоровья.