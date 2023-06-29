В Омск приехал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев

Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России. Также по последним данным Роспотребнадзора, воду в Иртыше в районе городских пляжей признали несоответствующей санитарным нормам. Купаться в реке небезопасно для здоровья.