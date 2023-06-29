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В Омск приехал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев

29 июня 2023, 09:15
Фото: Телеграм-канал Светланы Радионовой
Чиновник займется в регионе наиболее острыми вопросами по охране природы.

Сегодня, 29 июня, в Омск приехал заместитель главы Росприроднадзора Владимир Чернышев. Об этом рассказала глава федерального ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Омске работает мой заместитель Чернышев В. В. Обсудит наиболее острые вопросы надзорной деятельности в регионе», — сообщила Радионова.

Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России. Также по последним данным Роспотребнадзора, воду в Иртыше в районе городских пляжей признали несоответствующей санитарным нормам. Купаться в реке небезопасно для здоровья.

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#Евгений Игишев#Росприроднадзор#Светлана Радионова#Экология55#Природа#Общество#Омск#Омская область
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