В лучших традициях NFS. Юный омич устроил гонку с полицейскими

Когда машину остановили, то выяснилось, что ей управлял 15-летний подросток. Автомобиль он взял у матери, чтобы покататься. Женщину вызвали на место происшествия, но она сообщила, что сын сел за руль самовольно. В итоге, на мать подростка составили административные протоколы, а юного гонщика поставили на учет.