В лучших традициях NFS. Юный омич устроил гонку с полицейскими

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Минувшей ночью, 29 июня, около 00:50 часов в селе Воскресенка Калачинского района Омской области инспекторы ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21030, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель. На требования полицейских остановиться, молодой человек увеличил скорость.
Когда машину остановили, то выяснилось, что ей управлял 15-летний подросток. Автомобиль он взял у матери, чтобы покататься. Женщину вызвали на место происшествия, но она сообщила, что сын сел за руль самовольно. В итоге, на мать подростка составили административные протоколы, а юного гонщика поставили на учет.
Аналогичный случай произошел в середине мая. В Омске задержали 17-летнего школьника. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, находился за рулем Nissan Sunny. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься.