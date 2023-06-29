Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

В лучших традициях NFS. Юный омич устроил гонку с полицейскими

29 июня 2023, 06:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области 15-летний подросток устроили погоню с сотрудниками Госавтоинспекции

Школьник взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься.

Минувшей ночью, 29 июня, около 00:50 часов в селе Воскресенка Калачинского района Омской области инспекторы ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21030, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель. На требования полицейских остановиться, молодой человек увеличил скорость.

Когда машину остановили, то выяснилось, что ей управлял 15-летний подросток. Автомобиль он взял у матери, чтобы покататься. Женщину вызвали на место происшествия, но она сообщила, что сын сел за руль самовольно. В итоге, на мать подростка составили административные протоколы, а юного гонщика поставили на учет.

Аналогичный случай произошел в середине мая. В Омске задержали 17-летнего школьника. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, находился за рулем Nissan Sunny. Подросток взял у родителей машину без спроса и решил покататься.

Погоня как в NFS. В Омске пьяный подросток пытался скрыться на иномарке от полиции
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Погоня#Погоня ГИБДД#Несовершеннолетний водитель#Госавтоинспекция#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
Подпишитесь
На время капремонта детей из школ Омской области распределят по детским садам
Сегодня, 04:22
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ
Вчера, 08:00
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36