В Ленинском округе Омска построят девятиэтажку с однокомнатными квартирами

Напомним. что недавно в министерстве строительства рассказали, что в ближайшие 10 лет в микрорайоне «Амурский-2» построят еще 40 многоэтажек, а также соцучреждения, предприятия торговли и парковочные зоны. Посмотреть предполагаемую застройку можно здесь.