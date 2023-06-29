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В Ленинском округе Омска построят девятиэтажку с однокомнатными квартирами

29 июня 2023, 12:38
Фото: Город55
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Разрешение уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства.

На улице Чайковского построят новый девятиэтажный дом на 96 квартир, из которых 48 — «однушек», 24 — «двушки» и 24 — «трешки». Общая площадь жилых помещений составит свыше 5 тысяч квадратных метров.

Разрешение уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства. А застройщиком выступит ООО «Строительная компания „Камертон“.

«Положительное заключение экспертизы проектной документации дома выдано ООО „Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве“, — отметили в пресс-службе мэрии Омска.

Напомним. что недавно в министерстве строительства рассказали, что в ближайшие 10 лет в микрорайоне «Амурский-2» построят еще 40 многоэтажек, а также соцучреждения, предприятия торговли и парковочные зоны. Посмотреть предполагаемую застройку можно здесь.

В омском Амуре-2 построят девятиэтажный дом на 93 квартиры
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