В Ленинском округе Омска построят девятиэтажку с однокомнатными квартирами

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На улице Чайковского построят новый девятиэтажный дом на 96 квартир, из которых 48 — «однушек», 24 — «двушки» и 24 — «трешки». Общая площадь жилых помещений составит свыше 5 тысяч квадратных метров.
Разрешение уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства. А застройщиком выступит ООО «Строительная компания „Камертон“.
«Положительное заключение экспертизы проектной документации дома выдано ООО „Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве“, — отметили в пресс-службе мэрии Омска.
Напомним. что недавно в министерстве строительства рассказали, что в ближайшие 10 лет в микрорайоне «Амурский-2» построят еще 40 многоэтажек, а также соцучреждения, предприятия торговли и парковочные зоны. Посмотреть предполагаемую застройку можно здесь.