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В Финляндии обнаружены комары, переносящие вирус лихорадки Западного Нила

29 июня 2023, 14:55
В четверг, 29 июня, Университет Хельсинки сообщил о обнаружении видов комаров Culex Modetus в Финляндии, которые являются носителями вируса лихорадки Западного Нила.

Комары были обнаружены в районе города Пори. Они способны переносить вирус между людьми и птицами. Симптомы лихорадки Западного Нила обычно включают головные и мышечные боли, а иногда могут проявляться неврологические симптомы, пишут iz.ru.

Ученые отмечают, что Culex Modetus является 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии, и это самая северная точка, где этот вид был зарегистрирован в Европе.

Тем не менее, исследователи считают, что распространение этого заболевания в стране маловероятно.

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