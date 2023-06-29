В Финляндии обнаружены комары, переносящие вирус лихорадки Западного Нила

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Комары были обнаружены в районе города Пори. Они способны переносить вирус между людьми и птицами. Симптомы лихорадки Западного Нила обычно включают головные и мышечные боли, а иногда могут проявляться неврологические симптомы, пишут iz.ru.
Ученые отмечают, что Culex Modetus является 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии, и это самая северная точка, где этот вид был зарегистрирован в Европе.
Тем не менее, исследователи считают, что распространение этого заболевания в стране маловероятно.