Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Стихийные свалки беспокоят жителей Сергиева Посада

29 июня 2023, 16:59
Жители Сергиева Посада высказали свое недовольство по поводу возникновения стихийной свалки вблизи жилых домов на Стахановской улице в Рабочем поселке.

Местные жители сообщают, что на эту свалку сбрасывают строительный мусор из всех окрестностей, и они обратились в различные ведомства с просьбой принять меры.

Одна из жительниц поселка отметила, что мусор не убирается должным образом, а контейнеры постоянно переполнены. В то же время пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа воздержалась от комментариев по этому вопросу, пишет Общественная служба новостей.

Накопление мусора в неуправляемых местах, таких как стихийные свалки, является серьезной проблемой, которая может вызывать негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Призывы жителей к решению этой проблемы требуют внимания и действий со стороны муниципальных властей для обеспечения чистоты и благополучия в городе.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Сегодня, 10:45
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
Сегодня, 10:21
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36