Стихийные свалки беспокоят жителей Сергиева Посада

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Местные жители сообщают, что на эту свалку сбрасывают строительный мусор из всех окрестностей, и они обратились в различные ведомства с просьбой принять меры.
Одна из жительниц поселка отметила, что мусор не убирается должным образом, а контейнеры постоянно переполнены. В то же время пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа воздержалась от комментариев по этому вопросу, пишет Общественная служба новостей.
Накопление мусора в неуправляемых местах, таких как стихийные свалки, является серьезной проблемой, которая может вызывать негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Призывы жителей к решению этой проблемы требуют внимания и действий со стороны муниципальных властей для обеспечения чистоты и благополучия в городе.