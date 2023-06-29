Стихийные свалки беспокоят жителей Сергиева Посада

Накопление мусора в неуправляемых местах, таких как стихийные свалки, является серьезной проблемой, которая может вызывать негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Призывы жителей к решению этой проблемы требуют внимания и действий со стороны муниципальных властей для обеспечения чистоты и благополучия в городе.