Стала известна новая должность экс-губернатора Омской области Александра Буркова

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал в своем телеграм-канале о новом месте работы Александра Буркова, который в начале весны 2023 года покинул пост губернатора Омской области.
«Мы все знаем, что до этого Омскую область много лет возглавлял наш однопартиец Александр Леонидович Бурков. За годы руководства он прошел вместе с жителями и пандемию, и проблемы СВО, решал множество текущих вопросов», — отметил Миронов.
Как он сообщил, Бурков недавно стал секретарем Президиума Центрального совета партии. Экс-губернатор будет взаимодействовать с органами исполнительной власти. Ранее президент Путин наградил его орденом Почета. Он сказал, что эту награду ему помогли получить жители Омской области.
Напомним, что после отставки Александр Буркова регионом стал руководить председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Он занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора.
10 сентября 2023 года состоятся выборы, по итогам которых станет известно, кто станет главой региона. По последним данным, документы в избирком Омской области принесли восемь человек. Один из кандидатов, к слову, запомнился омичам тем, что устраивал голодовку.