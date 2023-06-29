Смог от лесных пожаров в Канаде застилает небо над Нью-Йорком

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Качество воздуха в городе значительно ухудшилось, делая его дыхание практически невозможным. Прогнозы показывают, что ситуация будет только ухудшаться, пишут iz.ru.
Губернатор штата Нью-Йорк, Кэти Хочул, заявила: «Еще несколько лет назад мы не сталкивались с подобными ситуациями. Теперь мы можем ощутить последствия изменения климата прямо в повседневной жизни».
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни качество воздуха в городе будет продолжать ухудшаться и становиться все менее пригодным для жизни. В определенные периоды загрязнения ожидается достижение опасного уровня, аналогичного «красному» уровню погодной опасности в России, как сообщает сайт kp.ru.