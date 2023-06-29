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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Смог от лесных пожаров в Канаде застилает небо над Нью-Йорком

29 июня 2023, 14:57
Небо над Нью-Йорком окутало плотным смогом, вызванным масштабными лесными пожарами в Канаде, сообщает телеканал CNBC.

Качество воздуха в городе значительно ухудшилось, делая его дыхание практически невозможным. Прогнозы показывают, что ситуация будет только ухудшаться, пишут iz.ru.

Губернатор штата Нью-Йорк, Кэти Хочул, заявила: «Еще несколько лет назад мы не сталкивались с подобными ситуациями. Теперь мы можем ощутить последствия изменения климата прямо в повседневной жизни».

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни качество воздуха в городе будет продолжать ухудшаться и становиться все менее пригодным для жизни. В определенные периоды загрязнения ожидается достижение опасного уровня, аналогичного «красному» уровню погодной опасности в России, как сообщает сайт kp.ru.

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