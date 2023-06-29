Смог от лесных пожаров в Канаде застилает небо над Нью-Йорком

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни качество воздуха в городе будет продолжать ухудшаться и становиться все менее пригодным для жизни. В определенные периоды загрязнения ожидается достижение опасного уровня, аналогичного «красному» уровню погодной опасности в России, как сообщает сайт kp.ru.