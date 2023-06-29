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СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье

29 июня 2023, 19:26
По данным Следственного комитета России (СК) по Амурской области, было возбуждено уголовное дело в связи с отравлением детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы».

Данное дело было передано Бурейскому межрайонному следственному отделу. Предполагается, что преступление совершено в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет RT.

Ранее прокуратура Бурейского района уже начала проверку данного инцидента после отравления детей. Подробности дела и обстоятельства отравления пока не разглашаются, так как следствие все еще находится в процессе сбора необходимых доказательств и проведения расследования.

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