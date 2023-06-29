СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в лагере в Приамурье

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Данное дело было передано Бурейскому межрайонному следственному отделу. Предполагается, что преступление совершено в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет RT.
Ранее прокуратура Бурейского района уже начала проверку данного инцидента после отравления детей. Подробности дела и обстоятельства отравления пока не разглашаются, так как следствие все еще находится в процессе сбора необходимых доказательств и проведения расследования.