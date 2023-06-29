Секреты выбора идеального вентилятора от дизайнера интерьеров Куцерубова

«Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать тот, который наилучшим образом подходит для вашей квартиры или помещения. Второй важный аспект — это производительность, которая измеряется в кубических футах воздуха в минуту (CFM)», — отметил эксперт.