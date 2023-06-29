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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Секреты выбора идеального вентилятора от дизайнера интерьеров Куцерубова

29 июня 2023, 10:37
В период жаркой погоды многие из нас ищут способы получить свежий воздух и облегчить дискомфорт. В этом случае вентилятор становится незаменимым помощником. Однако, среди множества предложений на рынке, выбор «правильного» вентилятора может быть сложным заданием.

При выборе вентилятора для вашей квартиры стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, определите, какой тип вентилятора вам нужен. На сегодняшний день доступны различные варианты, включая потолочные, настенные и оконные вентиляторы. Об этом рассказал дизайнер интерьеров Сергей Куцерубов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать тот, который наилучшим образом подходит для вашей квартиры или помещения. Второй важный аспект — это производительность, которая измеряется в кубических футах воздуха в минуту (CFM)», — отметил эксперт.

Чем выше CFM, тем больше воздуха способен перемещать вентилятор. Для правильного выбора учтите площадь комнаты и количество людей, находящихся в ней. Также обратите внимание на уровень шума вентилятора, который указывается в его спецификациях.

Вентиляторы с низким уровнем шума помогут создать комфортную обстановку в квартире, особенно если вы планируете использовать их в спальне или гостиной.

Также обратите внимание на источник питания вентилятора. Некоторые модели работают от сети, в то время как другие оснащены встроенными аккумуляторами. Выбор зависит от ваших предпочтений и наличия доступной электропроводки в нужном месте.

«Некоторые вентиляторы обладают дополнительными функциями, которые могут быть полезными, например, наличие таймера автоматического выключения спустя определенное время или возможность регулировки скорости вращения», — добавляет эксперт.

Рекомендуется выбирать вентиляторы от известных производителей, предлагающих гарантию на свою продукцию. Это поможет избежать неприятностей и обеспечит долговечность вашего вентиляционного устройства.

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