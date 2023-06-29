РЖД восстанавливает движение поездов на Павелецком направлении по двум путям

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Это сообщение было опубликовано в их официальном Telegram-канале в четверг, 29 июня. В сообщении отмечается, что МЖД предпринимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов на данном направлении, пишут iz.ru.
Точные причины, которые привели к временному прекращению движения поездов на Павелецком направлении, не указаны в данном сообщении. Однако, благодаря восстановлению движения по двум путям, ожидается нормализация транспортного потока и облегчение перевозок на данном направлении.