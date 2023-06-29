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РЖД восстанавливает движение поездов на Павелецком направлении по двум путям

29 июня 2023, 12:49
Филиал «Российские железные дороги» (РЖД) — «Московская железная дорога» (МЖД) — объявил о восстановлении движения поездов на Павелецком направлении по двум путям в Москве.

Это сообщение было опубликовано в их официальном Telegram-канале в четверг, 29 июня. В сообщении отмечается, что МЖД предпринимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов на данном направлении, пишут iz.ru.

Точные причины, которые привели к временному прекращению движения поездов на Павелецком направлении, не указаны в данном сообщении. Однако, благодаря восстановлению движения по двум путям, ожидается нормализация транспортного потока и облегчение перевозок на данном направлении.

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